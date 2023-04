Omag Marignano, parla capitan Saguatti: “Con i play-off inizia un nuovo campionato”

Nell’ultimo turno della Pool Promozione, che coincide con l’ultima gara al Palamarignano, una grandissima Omag Marignano si è imposta sulla Valsabbina Millennium Brescia, consolidando il terzo posto in classifica. In questo modo, nell’eventuale gara 3 di semifinale, avrà il vantaggio del fattore campo. Grande prova di cuore e coraggio delle Zie, che con grande determinazione hanno affrontato il match con grinta e voglia di portare a casa il risultato. Ora il palcoscenico si sposta al PlayHall di Riccione dove domenica andrà in scena gara 1 di Semifinale sempre contro Brescia, quarta classificata della pool promozione.

A commentare l’ultimo successo della formazione romagnola è stato il capitano e schiacciatrice Giulia Saguatti (4 punti a referto per lei): “Siamo molto contente della nostra stagione. Stiamo giocando, soprattutto nella Pool promozione, un’ottima pallavolo e questo ci ha consentito di vincere moltissime partite. Spero che riusciremo ad esprimere lo stesso gioco anche nei play-off. Adesso inizia un campionato nuovo, ogni partita è molto importante, ogni partita è a sé. Giocherà anche l’emozione e la voglia di vincere quindi secondo me si vedranno cose differenti rispetto a questa Pool promozione. Mi auguro che venga tanta gente a vederci nelle semifinali che si svolgeranno al Play Hall di Riccione. Per noi non sarà la stessa cosa perché siamo abituate a giocare qui però cercheremo di far valere lo stesso il fattore campo”.