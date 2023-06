Omag Marignano, completato il reparto delle centrali con la conferma di Chiara Salvatori

Ecco un’altra importante riconferma, fortemente voluta dal presidente Stefano Manconi: Chiara Salvatori vestirà, per la seconda stagione consecutiva, la divisa targata Omag Marignano. L’atleta bolognese, classe 2003, spesso chiamata in campo in supporto alla squadra da Coach Barbolini nello scorso campionato, si è fatta particolarmente notare per le sue ottime doti a muro ed in attacco. Kiki, questo il suo soprannome, sarà dunque ancora una Zia e c’è grande felicità nell’ambiente romagnolo per la conferma.

Soddisfatta ed in attesa della ripresa degli allenamenti e della nuova stagione agonistica, la giocatrice ha rilasciato ai canali ufficiali le sue dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “Sono molto contenta di essere stata riconfermata dal presidente Manconi e dalla società. La scorsa stagione è stata una stagione molto emozionante e ricca di soddisfazioni. Sono carica, non vedo l’ora di ritornare in palestra per rivedere le mie vecchie compagne e conoscere quelle nuove! Sono sicura che riusciremo a rivivere grandi emozioni anche nella stagione che verrà! Auguro buone vacanze a tutti e saluto i nostri grandi nipoti che sono fenomenali!”. È ufficiale, intanto, la conferma del fisioterapista Andrea Arduini (collaborazione che è ormai consolidata negli anni) e della preparatrice atletica Federica Colabufalo (al secondo anno in casa Consolini).