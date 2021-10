Per l'Omag Marignano è tempo di derby: al Palacosta sfida con Ravenna

Archiviata la sconfitta con Busto, la Omag-MT si prepara al primo derby stagionale. Domenica 17 ottobre sarà ospite al Palacosta di Ravenna. Dopo il ko casalingo, Serena e compagne hanno avuto a disposizione l’intera settimana per prepararsi al meglio a questo incontro, consapevoli del fatto che non sarà facile espugnare il campo delle bizantine anch’esse reduci dalla sconfitta di Macerata.

Queste le parole di coach Barbolini: “Ci aspetta sicuramente una partita difficile che però non è altro che un altro passo sul nostro percorso di crescita tecnica, tattica e di conoscenza di noi stessi. Cercare di dare continuità a quello che di buono abbiamo fatto a tratti nella partita di domenica scorsa sarà l’obiettivo principale, Ravenna è una squadra completa che come tutti in questo periodo probabilmente stà cercando la sua identità, mi aspetto una partita intensa dove sarà importante mantenere la lucidità per poter al meglio esprimere tutti gli aspetti del gioco che stiamo allenando e che sentiamo sempre più nostri.”