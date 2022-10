Domani l’Omag Marignano si confronterà con Montale in un allenamento congiunto

Dopo lo spettacolo e l’entusiasmo vissuti al PalaMarignano in occasione del primo Trofeo Internazionale Città di San Giovanni in Marignano e dopo due giorni di riposo, concessi da coach Enrico Barbolini, le atlete dell’Omag-Mt sono tornate in palestra per preparare e rispettare la programmazione della sesta settimana di allenamento. Martedì 4 ottobre le atlete marignanesi eseguono una doppia seduta (mattino pesi, pomeriggio palla), mentre mercoledì 5 ottobre, dopo l’allenamento mattutino, le ragazze di coach Barbolini svolgeranno un allenamento congiunto con l’Emilbronzo 2000 Montale, con inizio riscaldamento alle ore 17:00.

Il sestetto di coach Ghibaudi lo scorso mercoledì 28 settembre si è imposto sull’Omag-Mt con il punteggio di 3 set a 1 ed è reduce dalla vittoria per 2-3 conquistata sabato 1° ottobre, a Milano sul Club Italia. Per le atlete marignanesi si tratta della quinta partita stagionale dopo Macerata, Montale, Türk Hava Yollar? Spor e Cuneo Granda S. Bernardo. Da quest’allenamento congiunto con la formazione emiliana, l’allenatore marignanese avrà modo di trarre altre indicazioni per il proseguimento degli allenamenti.