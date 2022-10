L'Omag Marignano offrirà un aperitivo alla tifoseria al termine del debutto in campionato

In occasione del debutto casalingo nel campionato di Serie A2 di domenica 23 ottobre 2022 contro la 3M Perugia, l’Omag-Mt Marignano ha riservato una piacevole sorpresa per gli spettatori che affluiranno al PalaMarignano. Al termine della partita, infatti, la squadra romagnola delle Zie e i suoi “Nipoti”, nel piazzale antistante al palazzetto, offriranno a tutti gli intervenuti, un gradevole aperitivo. Si tratta di un’iniziativa avviata per questa stagione sportiva che sarà ripetuta a sorpresa durante il corso delle prossime partite tra le mura amiche.

Per l’occasione l’Omag ha ringraziato Cubia Alimentare Cattolica, Tenuta del Monsignore e Lavanderia Industriale Lar di San Giovanni in Marignano, per la fornitura di tutto quanto necessario per la buona riuscita dell’iniziativa. Un inizio davvero interessante di campionato, nella speranza che si possa assaporare ogni pietanza e degustare le bevande approfittando del gusto impagabile della vittoria.