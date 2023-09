Volley femminile A2. Omag Marignano: le Zie sono pronte a stupire anche in questa stagione

Domenica 1° ottobre 2023, alle 17:00, l’Omag Marignano sarà ospite della CBF Balducci Macerata nell’ultimo allenamento congiunto del pre-campionato. Un test importantissimo per le atlete romagnole che vedono in questa prova un’opportunità di dimostrare che il duro lavoro svolto fino a questo momento sta dando i suoi frutti, sia dal punto di vista tecnico che atletico.

Coach Matteo Bertini, appena rientrato dalla Polonia dove ha lavorato con la Nazionale di Volley Femminile, sta prendendo le redini della squadra al termine della fase pre-campionato, egregiamente gestita dal viceallenatore Alessandro Zanchi. I segnali positivi rilevati nell’ultimo allenamento con Perugia testimoniano l’ottimo lavoro svolto fino ad ora dal team, segnali che indicano uno stato di forma buono, di una formazione in crescita e pronta ad affrontare la prossima stagione con la grinta giusta. L’amichevole di domenica rappresenta dunque un banco di prova per mettere a punto gli ultimi dettagli prima dell’inizio ufficiale del campionato di Serie A2, fissato per domenica 8 ottobre, quando le Zie se la vedranno in trasferta contro l’Offanengo.

L’entusiasmo delle atlete e dei tifosi è palpabile e si respira aria di fiducia. Tramite i canali ufficiali del club riminese, capitan Giulia Saguatti si è così espressa: “Stiamo ancora imparando a conoscerci, come è giusto che sia, in queste prime settimane. Abbiamo lavorato duramente sia a livello fisico che tecnico-tattico. Siamo molto contente che da qualche giorno ci abbia raggiunto Matteo in modo da poter continuare a costruire con lui, passo dopo passo, la nostra identità. Mi piace come lavoriamo in palestra, l’intensità che mettiamo in ogni allenamento. Sono convinta che le Zie sapranno stupire anche quest’anno”.