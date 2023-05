Pallavolo femminile, arriva una sconfitta per l'Emanuel Riviera Volley Rimini

Purtroppo le ragazze del Riviera, dopo un inizio brillante hanno ceduto le armi davanti ad una Mondial, prima nel proprio girone dopo la regular season, forte di braccio, ma anche di testa. Barducci e De Nisco di Ravenna danno il via ai giochi con coach Bazzocchi che dispone in campo a partire da posto 1 Magi, Sangoi, Morelli, Morettini, Orsi e Catalano con libero Fabbri. Nell’altro versante Furgeri inserisce Magnanini, Angeli, Rosetto, Guidetti, Panza, Di Vizio C., libero Scarcello alternato a Di Vizio M.

Parte bene la Mondial che prende subito un vantaggio che arriva a +4 (6-10); la reazione dell’Emanuel non tarda ad arrivare e in breve raggiunge le Carpigiane (10 pari) e le supera con un gioco veloce e spumeggiante.

Bene in battuta e buone le risoluzioni in attacco. La Texcart pare sorpresa, qualche errore di troppo sia in attacco, sia in battuta e si ritrovano sotto di un gioco. Il secondo set è copia del primo, ma è Rimini che conduce fin dall’inizio, Modena reagisce e impatta sul 15 pari, poi il Riviera forza in battuta e non c’è modo per le avversarie di riuscire ad arginare lo strapotere in tutti i fondamentali delle padrone di casa. Due a zero e si sente odore di successo! Si rientra in campo, ma chi entra sembrano due squadre diverse: il Riviera si perde e tutto quello di bello che ha fatto vedere sembra un lontano ricordo: tanti errori e confusione in campo. Dall’altra parte il Carpi esplode con un gioco preciso e veloce con l’opposto Panza travolgente che nè il muro nè la difesa delle ragazze di Bazzocchi riescono a rallentare. Fase di rilassamento e di deconcentrazione? Forse sì, ma lo shock è più grave del previsto e le ospiti fanno man bassa di punti senza che la squadra padrona di casa riesca a risollevarsi. Si ricomincia dal quarto set e sembra che il Riviera si sia ripreso (10 a 7). La Mondial ha però preso le misure, il loro allenatore all’apparenza sembra fiducioso e tranquillo e dopo un time out si riparte con le ospiti che recuperano e prendono un cospicuo vantaggio (17 a 13). Le Romagnole hanno un moto di orgoglio e recuperano con un parziale di 6 a 1 (19-18); sembra quasi arrivato un epilogo positivo per il Riviera, ma le Emiliane sono carichissime e intravvedono la possibilità di arrivare al tie break. Le orgogliose padrone di casa stringono i denti, siamo 23 pari, poi un attacco della solita Panza ed un errore del Rimini esaltano le ospiti e portano al 2 pari il match. Ma che razza di sport è il volley? Certo, tecnica, preparazione fisica, concentrazione, ma sicuramente significa tanto la forza psicologica e mentale in cui questa sera la Mondial decisamente ha vinto indipendentemente dal risultato. Parte bene l’Emanuel nel quinto set e le ragazze sembrano aver ritrovato coraggio e forza, si cambia campo col risultato in favore delle padrone di casa. Si riprende e ancora una volta gli attacchi devastanti di Panza (decisamente di altro livello) in collaborazione con Rossetto recuperano il dislivello e passano a condurre 13 a 11, poi ci pensa il Riviera con due banali errori a completare la grande rimonta delle ospiti che festeggiano a ragione a centro campo.

Ora il ritorno nella palestra della Mondial e sarà veramente una gara dura per riuscire a ribaltare l’esito.

Emanuel Riviera Volley Rimini – Mondial Texcart 2-3 (25-20; 25-19; 13-25; 23-25; 11-15)