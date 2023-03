Pallavolo femminile, convincente vittoria per Emanuel Riviera volley Rimini contro Russi

Emanuel Riviera volley Rimini – Asd Russi volley finisce 3-0 (25-13; 25-19; 25-18). Il Riviera ha fatto una prestazione decisamente sopra le righe.

Il primo set è stato, a momenti, spettacolare. I miglioramenti della squadra sono talmente evidenti che le problematiche dovute ad infortuni o ad altri motivi diventano sopportabili. Le carenze di ragazze a disposizione di coach Bazzocchi e Briganti sono importanti, ma tutto il gruppo sta sfoderando una unità di intenti che ben fanno sperare per la prima fase dei play off. Nonostante le indisponibilità Bazzocchi mette in campo in battuta Magi, in prima linea Sangoi, Morelli e Morettini; completano il sestetto Orsi e Catalano; la posizione di libero viene affidata alla giovanissima Forlani. Coach Tampieri e il suo vice Randi rispondono con Orioli, Zanotti, Cornacchia e Martuzzi, seguono Cavallari e Zama; libero Giuliani. Ora, con la sicurezza del secondo posto in classifica e con i play off alle porte, c'è l’ultimo ostacolo venerdì prossimo contro il Forlimpopoli, quarta forza del campionato. A fine gara tutte le ragazze si dirigono in tribuna ad abbracciare Moras.