Pallavolo femminile, le ragazze del Massa sconfiggono il Riviera Volley

Clima caldo nella palestra di Massa Lombarda sia come temperatura, sia come tifo al limite della regolarità. Massa decisamente favorita, mentre per Riviera nulla da perdere per cui si auspica un incontro tranquillo almeno psicologicamente, ma non sarà così. Da parte delle padrone di casa i coach Morigi e Bonaccorso delineano in posto 1 Rapisarda, a seguire Spada, Verlicchi, Domenichini, Galassi e Raggi, libero Ricci. Bazzocchi e Briganti controbattono con Magi, seguono in prima linea Sangoi, Morelli, Morettini e concludono la retrovia con Orsi e Catalano, libero Fabbri.

Nel frastuono più totale si inizia a giocare con le due squadre che si bilanciano dopo un tentativo iniziale di Massa a staccarsi subito (3-7). Il Riviera non molla e recupera. Si procede in modo altalenante ma nessuna delle due contendenti riesce a dare il colpo finale. Bazzocchi, nell’arco del set, ruota le sue ragazze inserendo Marconato, Del Rosso e Pasolini. Rimini stacca di tre punti sul finale (23 a 20), ma Massa a conferma che ha vinto il suo girone meritatamente, si riporta sotto (23 a 22). Poi l’adrenalina sale e prima una e poi l’altra passano a condurre col definitivo colpo delle ospiti che siglano il 31° punto portando a casa il set. La tensione sale e le ragazze di Bazzocchi pagano lo scotto perdendo il successivo set pur tentando una improbabile rimonta. Nel terzo e quarto parziale è Massa che comanda, ma Rimini rimane sempre incollata fino ai due terzi dei set, dopo di che cede e lascia spazio e vittoria alle ravennati.

Cosa ha fatto la differenza fra le due squadre? Non tanto il gioco (non brillantissimo né da una parte, né dall’altra), ma gli errori: il Riviera commette 22 falli in battuta e 21 errori (anche banali) in attacco e questi numeri hanno fatto la differenza. Ora ci si “preparerà” per il ritorno che, al contrario dei quarti e delle semifinali, è stato deciso di effettuarlo di mercoledì 7 con eventuale bella il sabato successivo, il 10. Raccomandando la massima sportività e tranquillità a tutti, Rimini accoglierà Massa, dunque, mercoledì 10 con inizio gara alle 21:00 alla Casa del volley.

Massa volley - Emanuel Riviera Volley 3-1 (29-31; 25-17; 25-18; 25-21)