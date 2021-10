Pallavolo e solidarietà nell'allenamento congiunto di domani dell'Omag Marignano

Domenica 3 ottobre alle ore 17, al Palamarignano, la Omag affronterà Teodora Ravenna in un allenamento congiunto. L’incontro è collegato alla “Giornata del dono”. L’iniziativa, alla quale anche la formazione riminese ha aderito con grande entusiasmo, è organizzata dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Marignano in collaborazione con tutte le associazioni marignanesi per “dare vita” ad una raccolta di fondi per la beneficenza.

Tutte le somme raccolte a partire da domenica e per tutto il prossimo anno, saranno destinate al progetto “Dopo di Noi” Gruppo Appartamento per Diversamente Abili. Sarà una vera e propria Casa, aperta ad ospiti diversamente abili che potranno vivere la loro quotidianità nel modo più sereno possibile. La preparazione al campionato di Serie A2 2021-2022 prosegue spedita in casa Omag-Mt, e con essa anche le sfide utili a testare i progressi fin qui conseguiti.