Play-off A2: l’atteso debutto dell’Omag Marignano al PlayHall di Riccione

Domenica 23 aprile, alle ore 17,00, l’Omag Marignano debutta nelle semifinali dei Playoff Promozione. Avversario di turno ancora una volta il sestetto della Valsabbina Millenium Brescia che è sceso a San Giovanni in Marignano anche nell’ultimo turno della Pool Promozione, giocato domenica 16 aprile al PalaMarignano. Cambia però il teatro dello spettacolo sportivo perché non essendo il PalaMarignano idoneo a ospitare le semifinali dei PlayOff, come prevede l’art. 13 del Regolamento Gare della FIPAV, l’Omag-Mt è obbligata a emigrare al Play Hall di Riccione, Viale Carpi 24, messo gentilmente a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Riccione. Naturalmente nell’ambiente marignanese c’è tanto entusiasmo per il traguardo raggiunto dall’Omag-Mt in questo settimo anno di permanenza in A2 e torna alla mente il percorso della stagione 2017/2018, quando il sestetto marignanese ha sfidato il Fenera Chieri nella finale per la promozione in A1, conclusasi, poi, con la vittoria del sestetto piemontese nella gara-3 giocata al Palasport Flaminio di Rimini, gremitissimo di tifosi.

Giovedì 20 aprile, alle ore 11,00, al Palazzo del Turismo di Riccione si è tenuta la presentazione dell’evento alla presenza degli amministratori delle città di Riccione e San Giovanni in Marignano oltre ai vertici societari e sportivi della Omag-Mt. Il presidente Manconi, dopo aver ringraziato le amministrazioni comunali di Riccione e San Giovanni in Marignano, si è soffermato sulle semifinali tramite i canali societari: “Ci apprestiamo a vivere questo importante momento della stagione, con grande serenità e consapevolezza dei nostri mezzi. Con Brescia c’è ormai da tanti anni un rapporto di grande stima e amicizia reciproca e già sapere che una di noi andrà in finale è un ulteriore motivo per goderci appieno questa serie di semifinale. A differenza di altre occasioni importanti in cui le nostre società si sono incrociate, credo non ci sia una favorita e ritengo che questa volta entrambe le squadre abbiano inizialmente le stesse possibilità di superare il turno. Sicuramente, l’OMAG-MT arriva a questa semifinale con la consapevolezza che la pool promozione appena conclusa ha dimostrato che, se gioca bene, il nostro team può veramente vincere con qualunque avversaria di questo campionato di A2”.

Il tecnico Enrico Barbolini si è soffermato sulla prossima gara contro Brescia: “Dopo la partita della scorsa domenica, vinta dall’Omag-Mt, le due squadre, ora, si conoscono meglio, ha esclamato l’allenatore marignanese. Ritengo sia più semplice sfidare qualcuno che già conosci perché le incognite quando si presentano sono sempre difficili da gestire. Abbiamo costatato il valore dell’avversario, conosciamo meglio le loro caratteristiche e quindi siamo pronti per quest’avvincente match partendo dalla consapevolezza che nella prima partita giocata contro Brescia l’Omag-Mt ha disputato un ottimo incontro. Le tante prove che abbiamo affrontato durante questa lunga stagione agonistica, però, ci hanno insegnato che non è sufficiente conoscere l’avversario, studiarne i punti deboli e le maggiori pericolosità e quindi avere ben chiaro come impostare la gara perché, poi, durante lo svolgimento della partita, le emozioni si fanno sentire e l’avversario prova in tutti i modi di metterti in difficoltà. Dobbiamo essere bravi, quindi, a impostare bene l’incontro ma allo stesso tempo essere consapevoli che è fondamentale gestirlo nei migliori dei modi. Brescia è una squadra completa e anche domenica, dopo le difficoltà incontrate nel primo tempo, ha dimostrato di essere in grado di trovare le contromisure e mettere in difficoltà l’avversario”.

Alla conferenza stampa è intervenuta anche la capitana Giulia Saguatti: “Nella squadra c’è grande carica ed entusiasmo per questi Playoff che comunque ora diventano un campionato a parte, che tralasciano tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora perché dovremo affrontare partite uniche che rappresentano il passaporto per la finale. In questi incontri conterà molto la voglia di vincere, l’entusiasmo, l’emozione ed io spero che al PlayHall di Riccione riusciremo a trovare quel meraviglioso clima che i nostri tifosi sono riusciti a creare in questi anni al PalaMarignano. Affrontiamo una squadra forte che ha tutte individualità importanti. I tre attaccanti laterali (Obossa, Pamio e Cvetnic) sono atlete di altissimo livello, però la squadra è completa perché la palleggiatrice è una giocatrice di esperienza, hanno un ottimo gioco al centro con due centrali molto forti, il libero è un’atleta che conosce benissimo la categoria: dunque Brescia è un team completo. Noi, naturalmente giocheremo per vincere, porteremo in campo, come sempre, la nostra grinta e determinazione ma senza nessuna pressione, cercando di divertirci e fare divertire”.