Pool Promozione A2. Vittoria isolana per l’Omag Marignano che espugna Olbia con autorità

La striscia vincente della Omag Marignano non si interrompe nemmeno in Sardegna. Contro la quotata Volley Hermaea Olbia, capitan Saguatti e compagne hanno centrato la terza vittoria consecutiva in questa Pool promozione, espugnando in tre soli set il difficile parquet del Geopalace di Olbia. Un successo che rafforza il terzo posto in classifica delle biancazzurre, a sole tre giornate dal termine della pool promozione. Così le Zie si avvicinano ai play-off. Tre set entusiasmanti e due squadre che si sono affrontate a viso aperto, offrendo un bello spettacolo. Costrette sempre ad inseguire, le “hermaeine” hanno tenuto sulla corda le Zie in tutti e tre i parziali. E nel terzo set sono state le Romagnole a faticare non poco con lo svantaggio, di ben 7 punti, accumulato. Grande dimostrazione di crescita e maturità per la squadra di Coach Barbolini. Mvp dell’incontro non poteva che essere la ex Giorgia Caforio vero caposaldo della difesa.

Il viceallenatore Zanchi ha così commentato il successo romagnolo: “Grande successo ad Olbia, dove la nostra squadra ha ottenuto una vittoria fondamentale per la pool promozione, conquistando tre punti preziosi in vista dei playoff. Nonostante l’ottima organizzazione difensiva della squadra avversaria, la Omag-Mt ha dimostrato grande determinazione in un campo sempre ostico come il Geovillage. Il merito di questo successo va anche all’abilità nel contenere l’azione di Daniela Bulaich, una delle giocatrici chiave della Hermaea, con Bolzonetti e Perovic che si sono distinte oggi per la loro prestazione in attacco. La tenacia e l’impegno di tutta la squadra marignanese sono stati decisivi per il risultato finale. Giocare ad Olbia non è mai semplice, ma questa volta abbiamo saputo affrontare le difficoltà con grinta e spirito di aggregazione. L’ottima intesa tra le giocatrici ha permesso di portare a casa un risultato importante, dimostrando di essere pronte per la fase decisiva del campionato. Ora, è il momento di riposarsi e ricaricare le energie, in vista dell’imminente sfida casalinga contro il Sassuolo. La prossima settimana, la squadra tornerà in palestra martedì, con la massima concentrazione e determinazione per continuare il cammino verso i playoff e mantenere l’alto livello di gioco dimostrato ad Olbia”.

Queste invece le parole di coach Barbolini: “Noi sapevamo benissimo che ci avrebbero dato filo da torcere perché conosciamo questa squadra. Squadra esperta che gioca una bella pallavolo, ha tante soluzioni in tante giocatrici. Sapevamo che sarebbe stato difficile e siamo stati bravi a non perdere la pazienza troppo spesso e per troppo tempo. Siamo particolarmente contenti proprio perché qua sappiamo che è difficile vincere, è difficile fare punti, quindi complimenti a Olbia ma bravi anche noi riuscire a stare lì, a cercare di portare a casa più punti possibili”. Il tabellino del match:

HERMAEA OLBIA – OMAG MARIGNANO 0-3 (22-25 20-25 22-25)

OLBIA: Tajè 9, Bridi 2, Bulaich Simian 13, Gannar 6, Messaggi 6, Miilen 9, Barbagallo (L), Fontemaggi, Bresciani. Non entrate: Padre (L), Schiro’, Maccioni, Diagne. All. Guadalupi.

MARIGNANO: Rachkovska 11, Babatunde 5, Turco 1, Bolzonetti 16, Parini 5, Perovic 15, Caforio (L), Salvatori 2, Saguatti 1. Non entrate: Cangini, Aluigi, Biagini (L), Covino. All. Barbolini.