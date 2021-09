Presentazione ufficiale dell'Omag Marignano: "Saremo una squadra sfacciata e spensierata"

Nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 settembre 2021, c’è stata la presentazione della, formazione che disputerà lain questa attesissima stagione che prenderà il via a ottobre. Lo scorso anno, seppure a testa alta, si è detto addio ai play-off, ma cosa riserveranno i prossimi mesi? Si guarda avanti e il presidenteha voluto sottolineare gli obiettivi della nuova e promettente stagione: “Confermo le buone impressioni di un mese fa, le ragazze stanno mantenendo le premesse per cui sono state scelte, è un buon gruppo e si trovano bene insieme. La parte principale del lavoro va ancora fatta comunque. Obiettivi? Non sono abituato a darne, ho chiesto alle ragazze di arrivare fra le prime 7 e di conquistare i play-off. Cercheremo di fare del nostro meglio, poi vedremo cosa avremo raggiunto”.

Il tecnico di quest’anno sarà Enrico Barbolini, allenatore che viene da stagioni molto positive a Sassuolo. Sarà affiancato dal Vice Alessandro Zanchi a cui vanno riconosciuti i risultati e il buon lavoro di questi quattro anni. Nella presentazione di ieri è stato molto ottimista: “Non potevo aspettarmi niente di meglio, ci alleniamo da due settimane e mezzo ma sembra che ci conosciamo da più tempo. Le sensazioni sono positive, sia tecnicamente che umanamente. Stiamo andando nella direzione giusta perché si vivono anche altri momenti diversi insieme e la pallavolo in questa maniera diventa non un lavoro, ma una passione. Non dobbiamo porci dei limiti, vogliamo affrontare questo periodo con spensieratezza e sfacciataggine”.

Sensazioni positive anche quelle rimarcate da Serena Ortolani, ex schiacciatrice della Nazionale e punto di riferimento di Marignano in questa stagione dopo aver rinunciato a diverse richieste dalla serie superiore per affrontare l’A2: a convincerla sono state le ambizioni della società romagnola che accarezza timidamente il sogno della promozione in A1.