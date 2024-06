Riccione e San Giovanni in Marignano unite per far debuttare in Serie A i giovani talenti del volley

Il PalaMarignano ha fatto da cornice alla conferenza stampa dell’Omag Marignano in vista della stagione 2024-2025. L’occasione è stata la presentazione delle due nuove atlete che completeranno il roster pronto ad affrontare il campionato di A2: Martina Monti e Ludovica Merli, entrambe schiacciatrici ricevitrici, in arrivo dal settore giovanile di Unica. Unica è una realtà nata dalla sinergia tra Riccione e San Giovanni in Marignano, che si pone l’obiettivo di coltivare i giovani talenti locali e di portarli sui palcoscenici importanti, come dimostra il percorso di Martina e Ludovica.

La società è il frutto della visione dei presidenti di Riccione Volley e Consolini Volley, Giuseppe Tontini e Stefano Manconi, e del direttore sportivo di Riccione Sanzio Sacchetti. Sotto la guida esperta del direttore tecnico Alessandro Zanchi e il supporto di un team di professionisti di alto livello – tra cui Marco Balducci, direttore organizzativo, la preparatrice atletica Federica Colabufalo, la nutrizionista Alessandra Trappetti, e la mental coach Monica Paliaga – Unica si sta affermando sul territorio come un vivaio di giovani promesse.

Durante la conferenza, sono stati celebrati gli straordinari risultati dell’ultima stagione e svelati i progetti ambiziosi per il futuro. La presenza di numerosi tifosi e giornalisti ha creato un'atmosfera vivace e coinvolgente, arricchita dalle domande rivolte alle atlete e ai presidenti. Questo evento non è stato solo una semplice presentazione, ma una vera e propria occasione per celebrare il lavoro, la passione e il talento che hanno portato Martina Monti e Ludovica Merli a raggiungere questo traguardo nella loro formazione sportiva.