Tutta Rimini fa il tifo per Nicole Piomboni, pronta per il suo debutto in A1

La CDA Talmassons FVG è lieta di comunicare che la schiacciatrice Nicole Piomboni rinnoverà con il club friulano fino al 2025, continuando la sua esperienza con la maglia delle Pink Panthers anche nei palcoscenici più prestigiosi della Serie A1. Per l’atleta classe 2005, riminese doc, sarà il secondo anno con la società della famiglia Cattelan, dopo essersi aggregata alla squadra nella scorsa estate. Per lei un percorso di crescita continuo quello vissuto nella stagione 2023/2024, che l’ha portata a ritagliarsi un posto da titolare nel corso del campionato fino a diventare una delle armi principali di coach Leonardo Barbieri nella rincorsa alla storica promozione ottenuta poi in finale playoff.

Nicole Piomboni ha chiuso la sua stagione con 198 punti totalizzati in 26 partite disputate, diventando un punto di riferimento per l’attacco di Talmassons nonostante la sua giovanissima età ed è ora pronta a sposare la causa della squadra friulana anche nella massima serie. Ora arriva il momento di cimentarsi per la prima volta in carriera con la massima serie del volley femminile.

Proprio l’atleta romagnola, ai microfoni della società, racconta la sua scelta di prolungare il proprio contratto con la CDA Talmassons FVG: “Sono molto contenta di poter rimanere qui a Talmassons per un altro anno. La stagione passata è stata una stagione ricca di soddisfazioni, frutto di un duro lavoro in palestra. Sono cresciuta tanto e non vedo l’ora di ricominciare, seguita da uno staff che è molto preparato e da una società sempre presente e disponibile. Sono consapevole che il prossimo sarà un campionato ancora più difficile ma sono pronta e carica per dare il mio contributo alla squadra, lavorando a testa bassa in palestra”.

“Sono molto felice che Nicole abbia deciso di continuare il suo percorso con noi” – ha commentato il direttore sportivo di Talmassons Gianni De Paoli dopo l’ufficialità del rinnovo – “La sua volontà è quella di alzare l’asticella e di farlo con noi. È una giocatrice di grande talento che cercheremo di valorizzare anche in A1. Piomboni sa adattarsi a più ruoli ed è un’arma troppo importante per coach Barbieri per lasciarla andare in altre direzioni. Sicuramente sarà utilissima in un campionato così impegnativo come quello del prossimo anno e ci darà una grossa mano a provare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per questa stagione”.