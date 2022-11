Il Sangrem Volley Morciano svela i nuovi progetti e le attività della stagione 2022-2023

Domenica scorsa, a Morciano, una giornata piena di entusiasmo e sport per la società Sangrem Volley Morciano. Tante giovani atlete e famiglie hanno partecipato ad un mini torneo con i gruppi Esse3 e Under 11 di Sangrem Morciano, Cattolica Volley, Volley Misano 2.0 e Alta Valconca Mondaino. Nella stessa occasione sono state presentate le attività e i progetti della società sportiva per la stagione 2022-23, alla presenza del sindaco di Morciano Giorgio Ciotti e dell'assessore allo Sport Andrea Agostini. Poi, festa finale per tutti i partecipanti. Grande divertimento, voglia di stare insieme, tanto che "per andar via dalla palestra, abbiamo dovuto spegnere le luci", scherzano i dirigenti di Morciano.