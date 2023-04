Semifinali Play-off A2. L’Omag Marignano fallisce gara 2 con Brescia: tutto rinviato a domenica

Tutto rinviato a gara 3 per le semifinali play-off di A2, con una volitiva Millennium Brescia che si impone sul proprio taraflex per 3-0 e rimanda tutto alla “bella”. Una Omag Marignano un po’ opaca non è riuscita a contrastare il buon potenziale offensivo bresciano (Consoli, Torcolacci e Obossa, per citarne alcune), non riuscendo a forzare il servizio come domenica scorsa; Brescia, dal canto suo, legge meglio il gioco Marignanese (9 muri totali, contro i 4 di San Giovanni). L’avvincente serie si concluderà domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle 17) al Playhall di Riccione con la decisiva gara 3. Nessun cambio di formazione per entrambi i tecnici rispetto alla gara disputata la scorsa domenica. Le ragazze di coach Beltrami guadagnano subito un vantaggio di tre lunghezze trascinate in attacco da Torcolacci e Cvetnic.

Le romagnole rientrano con l’attacco di Bolzonetti e l’ace di Perovic, ma Brescia allunga ancora con attenzione in difesa e la solita Torcolacci a muro (12-9). La Valsabbina tenta la fuga decisiva, Consoli è on fire e va a segno con tre fast, a cui si aggiunge anche l’attacco vincente di Obossa dalla seconda linea, e il punteggio sale 22-15. Rachkovska ferma il break giallonero, poi Boldini con il tocco di seconda intenzione e la diagonale di Pamio offrono a Millenium l’opportunità di conquistare il primo set. Ci pensa Torcolacci con il primo tempo a chiudere il parziale. Alla ripresa del gioco per Barbolini cambia la formazione: al centro dentro Salvatori per Babatunde. Scognamillo e compagne volano sulle ali dell’entusiasmo e si portano 5-2, protagoniste del break Obossa e Torcolacci.

Le ospiti firmano il controsorpasso (7-8) con i suoi centrali: Parini realizza il pallonetto vincente, poi Salvatori piazza due muri. Brescia risponde con la stessa moneta: monster-block di Consoli a cui si aggiunge a seguire anche quello di Torcolacci che mette a terra anche la palletta vincente (13-11). Cvetnic e Obossa replicano al tentativo di rimonta di Perovic. Torcolacci alza il muro e permette a Millenium di aumentare il proprio vantaggio fino al +6 (21-15). L’Omag tenta di accorciare, ma è ancora la numero 8 a spegnere le speranze romagnole con l’ennesimo muro della sua gara e la veloce al centro (23-17). Pamio, dopo uno scambio spettacolare, schianta a terra la diagonale che vale la set-ball, poi ci pensa Obossa a realizzare il punto che dà il 2-0 alle Leonesse. La Valsabbina prova a prendere il largo anche in avvio del terzo parziale con una super Scognamillo in difesa a cui fanno seguito gli attacchi vincenti di Cvetnic e Obossa. L’Omag rientra, ma le giallonere piazzano un break di sei punti trascinate da una infuocata Pamio in attacco (13-7).

Millenium vola 17-10 con il muro di Obossa, nel frattempo Barbolini manda in campo Covino per Perovic e proprio la neoentrata ferma la fuga. Obossa ruggisce e con due super attacchi fissa il punteggio sul 20-14. Consoli va ancora una volta a segno in fast, poi Parini piazza il muro e si sale 23-16. Cvetnic dalla seconda linea trascina le compagne al match point e la gara si chiude con un errore in attacco di Marignano. Così coach Barbolini a fine gara: “La reazione di Brescia era prevedibile, sapevamo che avremmo dovuto prenderci dei rischi ulteriori per metterle in difficoltà. Non siamo riusciti a farlo merito anche del nostro avversario che ha giocato con una continuità e intensità importante. In questi pochi giorni faremo di tutto per farci trovare pronti domenica”. Il tabellino del match:

MILLENIUM BRESCIA-OMAG MARIGNANO 3-0 (25-19, 25-17, 25-16)

BRESCIA: Cvetnic 9, Consoli 12, Boldini 1, Pamio 7, Torcolacci 13, Obossa 12, Scognamillo (L), Ratti, Munarini. Non entrate: Orlandi, Foresi, Blasi (L), Zorzetto. All. Beltrami.

MARIGNANO: Rachkovska 7, Babatunde 1, Turco, Bolzonetti 8, Parini 4, Covino 1, Caforio (L), Perovic 8, Salvatori 3, Aluigi. Non entrate: Biagini (L), Saguatti, Cangini. All. Barbolini.