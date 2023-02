Serie A2. Omag Marignano, doppia sfida fondamentale nel giro di tre giorni

L’Omag-Mt di San Giovanni in Marignano si appresta ad affrontare, nell’arco di pochi giorni, due sfide importanti. Domenica 19 febbraio al PalaMarignano sfida la formazione friulana dell’Itas Ceccarelli Martignacco e mercoledì 22, alle ore 20, nel recupero della quarta giornata di andata, ospita il sestetto dell’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Il team di San Giovanni in Marignano è tornato dalla lunga trasferta di Marsala con una bella vittoria. Questo campionato ha dimostrato più volte che non esistono gare facili, tanto più se si affrontano sestetti che lottano per la salvezza e la Seap-Sigel Marsala si è presentata davanti al suo pubblico con grande entusiasmo sia per la prima interna del neo tecnico Eraldo Buonavita che ha sostituito Marco Bracci, sia per la prima al Palasport “San Carlo”.

Le vittorie, naturalmente, apportano fiducia a tutto l’ambiente e accrescono maggior consapevolezza delle proprie potenzialità e forze. Le ragazze di coach Barbolini si sono preparate per affrontare al meglio i due impegni ravvicinati. “Sono due partite importanti quelle che ci aspettano domenica e mercoledì prossimo, afferma coach Barbolini. Noi, però, al momento, ci concentriamo solo sul prossimo impegno che abbiamo, vale a dire Martignacco. Affrontiamo gli impegni poco per volta e ci prepariamo sull’impegno più ravvicinato. Rispettiamo la cronologia degli appuntamenti, mettere troppa carne al fuoco sarebbe sbagliato. L’incontro con Martignacco è importante, duro ma, comunque, è una gara come tutte le altre. Noi dobbiamo mettere in campo ciò che sappiamo fare sempre con maggiore continuità. Arriviamo da una bella vittoria che rappresenta benzina in più da mettere nel “motore”. Giochiamo sempre con grande entusiasmo e così sarà anche in quest’occasione”.

Prima di entrare in palestra per il consueto allenamento, è stata intervistata anche la palleggiatrice Mariaelena Aluigi alla stata chiesta una considerazione sulla gara di domenica prossima con Martignacco: “Domenica ci attende una partita importante ma abbiamo il campo a nostro favore. Martignacco è una squadra ostica perciò dobbiamo avere la massima attenzione e concentrazione per conquistare i tre punti che ci permetterebbero di consolidare o migliorare la nostra classifica. Il sestetto friulano ci segue con due lunghezze di distanza. Nella partita dell’andata abbiamo vinto 3-2. Eravamo partite male poi, sotto di due set, abbiamo imposto il nostro gioco e siamo uscite vittoriose dal palazzetto di Martignacco. In questo week end speriamo di imporre subito il nostro ritmo e fare felici tutti i nostri tifosi”.

Consolini e Martignacco si sono incontrate già ben 10 volte. 7 sono le vittorie che vanta San Giovanni in Marignano (4 in casa su 5 partite giocate sul campo di Martignacco), 3 quelle del sestetto friulano (due in casa e una fuori). La prima partita risale al campionato 2018/2019 e l’ultima in questa stagione (2-3 per l’Omag-Mt). Ex di turno Alice Turco che ha difeso i colori di Martignacco nella stagione 2018/2019 nel campionato di A2.