Settima vittoria consecutiva per il Riccione Volley, ora arriva il big match per il primato di classifica

Arriva anche la settima affermazione su altrettante gare di campionato per il Riccione, che supera con un netto 3-0 il Volley Cesenatico tra le mura amiche del Pala Nicoletti. Gara mai in discussione, con coach Botteghi che ha potuto far ruotare tutti gli effettivi a sua disposizione. Con i tre punti guadagnati, Riccione sale a quota 19 sempre distanziato di due punti dalla capolista Paolo Poggi, ancora a punteggio pieno (21 punti), che sabato prossimo sarà ospite proprio al Pala Nicoletti per il vero big match del girone.

La partita

Coach Botteghi promuove in sestetto Mike Fabbri al posto di Arcangeli in posto 4. Riccione parte subito forte e il turno al servizio di Mair mette subito in chiaro la direzione del set (5-0). Si chiude 25-16 con un muro di Campi.

Secondo parziale leggermente più combattuto nelle battute iniziali (7-5), ma poi con Nascimento sugli scudi il gap si allarga (21-10). I palleggiatori riccionesi servono con costanza i centrali (Tosi Brandi secondo miglior scorer a fine partita) ed è proprio l'ex Bellaria a chiudere sul 25-14.

Terzo set sulla falsa riga degli altri due parziali: dopo gli ingressi nel parziale precedente di Semprini, Pagnoni e capitan De Rosa, c'è l'esordio anche per Sticchi in posto 4. Dopo l'equilibrio iniziale (7-7), De Rosa spezza la resistenza cesenaticense con tre attacchi vincenti (13-7). Un errore in attacco degli ospiti consegna il 25-17 finale.

"Per noi era importante fare tre punti per rimanere in scia a Paolo Poggi. La partita si è messa sui binari giusti e mi ha permesso di far prendere un po' di ritmo partita anche a chi ha giocato meno fino adesso. Come succede spesso quest'anno, hanno risposto tutti molto bene e questo mi da importanti certezze in vista del big match di sabato prossimo. I bolognesi sono una gran bella squadra, forse la meglio organizzata del girone tra muro e difesa. Sarà una bella sfida che vogliamo giocarci fino in fondo!", questa la chiosa di coach Botteghi, già concentrato sul prossimo importante impegno.

Tabellino: Alessandri 2, Nascimento 18, Fabbri 2, Mair 8, Tosi Brandi 11, Campi 6,Cangelli LIB, Annibalini LIB, Pagnoni 0, De Rosa 9, Sticchi 1, Semprini 2.