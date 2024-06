Storica doppia promozione per la Riccione Volley: le squadre ricevute al Palazzo del Turismo

Non una promozione ma due, e solamente nel giro di quattro giorni una dall’altra. In casa del Volley Riccione la festa è stata doppia quando il mese scorso la squadra maschile ha conquistato la serie B Nazionale e la squadra femminile è salita dalla B2 alla B1. Un risultato storico straordinario per la pallavolo riccionese che l’amministrazione comunale ha voluto riconoscere con il saluto istituzionale che l’assessore allo Sport, Simone Imola, ha portato alla società, ai dirigenti, ai tecnici e alle due squadre.

Lunedì 10 giugno, al Palazzo del Turismo, l’assessore Imola ha incontrato le giocatrici e i giocatori del Riccione Volley insieme al presidente Giuseppe Tontini, al direttore sportivo Sanzio Sacchetti, allo staff tecnico e agli sponsor. “Vi porto le congratulazioni e i complimenti da parte dell’amministrazione comunale e della città di Riccione per questi straordinari risultati raggiunti da entrambe le squadre - ha detto Imola - che testimoniano la grande crescita della società e l'enorme lavoro svolto. La vostra società e i traguardi sportivi raggiunti sono un valore aggiunto per la nostra città. Lo sport a Riccione è importante; la nostra città è guardata con interesse da tutta l’Italia e dall’estero come destinazione sportiva, e questo grazie anche a società come la vostra, ai vostri risultati e al vostro impegno che porta in alto il nome di Riccione”.

I ragazzi del Prime Cleaning Riccione Volley del tecnico Claudio Botteghi hanno conquistato la serie B maschile nazionale dopo un campionato che li ha visti raggiungere il terzo posto in classifica, risultato valido per agguantare i playoff. Quattro giorni dopo a conquistare la promozione in serie B1 femminile sono state le ragazze della Lasersoft Riccione Volley guidate da Michele Piraccini che hanno chiuso la regular season in testa alla classifica.

Dalle parole del presidente Tontini e del direttore sportivo Sacchetti emergono l’emozione e la soddisfazione per le due promozioni conquistate ma soprattutto per il grande spirito di squadra che ha animato le due compagini e tutto il club riccionese: “È stato bello vedere con quanto affetto e sostegno il pubblico ci ha accompagnato in questa avventura, dai tifosi ai ragazzi del settore giovanile ai giocatori e alle giocatrici delle prime squadre che si sostenevano a vicenda. Un grande lavoro di squadra con un importante valore umano, sportivo e tecnico che guarda sempre avanti per portare in alto il nome di Riccione”.