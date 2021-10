Titan Service corsara, Romagna Banca Bellaria ko: 1-3

La Titan Services vince in quel di Bellaria il primo dei derby di questo campionato 2021/2022. “Non abbiamo giocato una gran partita. Abbiamo commesso molti errori durante tutto il match e nell’ultimo set in particolare. – Ammette Stefano Mascetti, coach dei titani. – Di buono c’è che siamo riusciti a vincere lo stesso, usando più il cuore che la tecnica. Il Bellaria ci ha messo in difficoltà con i suoi giovani, tutti forti e tecnici. Sono tre punti importanti perché muoviamo la classifica ma in allenamento dovremo lavorare su certe situazioni”.

Il Tabellino

Romagna Banca Bellaria – Titan Services 1 a 3

I parziali: 21/25, 25/17, 22/25, 20/25

Arbitri: Michele Albergamo (1° arbitro) e Valentina Battisti (2°).

Romagna Banca. Virgili 7, Sampaoli 9, Sormani (L2), Cucchi, Evangelisti 16, Morelli (L1), Frascio 17, Mussari 4, Pedrotti, Franceschini, Tosi Brandi 4. N.E. Ciandrini, Bandieri. Ace 3. Muri punto 13. All. Andrea Fortunati.

Titan Services. Kiva 13, Frascio 20, Rondelli 2, Bernardi 7, Elisa Lazzarini 2, Benvenuti 14, Ricci, Cicconi, Andrea Lazzarini (L1), Bacciocchi (L2), Zonzini 6. Ace 5. Muri punto 4. N.E. Carigi, Pancotti, Borghesi. All. Stefano Mascetti.