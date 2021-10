Tutto pronto per l’esordio in campionato della Titan Services San Marino

Nel prossimo week-end tornano i campionati di serie B maschile e serie D femminile (quest’ultimo dopo un anno di stop). La Titan Services San Marino, squadra maschile della società Beach & Park guidata dal presidente Leo Gennari, si appresta ad affrontare il terzo campionato consecutivo in serie B. Inserita nel girone G, quello “marchigiano”, esordirà sul parquet amico di Serravalle sabato 16 ottobre alle 18.30 contro Osimo.

Ecco cosa si aspetta coach Stefano Mascetti. “Ripartiamo dopo un campionato un po’ particolare e non conosciamo le squadre di questo girone come quelle del girone emiliano-romagnolo – spiega. – Per i ragazzi può essere un ostacolo in più da superare ma anche un modo per accumulare esperienze. Dell’Osimo abbiamo visto qualche amichevole ma è chiaro che si tratta di partite non molto indicative. Ho comunque avuto l’impressione di una squadra solida con un opposto che schiaccia forte. Sono allenati da Roberto Masciarelli, un grande della nostra pallavolo che è una garanzia anche come coach. In questa prima partita, quello che m’interessa di più, è il giusto approccio dei ragazzi”.