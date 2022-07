Ultima tessera del "puzzle" per l'Omag Marignano: è la bulgara Vangeliya Rachkovska

L’Omag Marignano “fa tredici” con l’arrivo di Vangeliya Rachkovska. Sarà la banda bulgara il tredicesimo tassello consegnato al tecnico Enrico Barbolini. Classe 1997, alta 185 cm, ha iniziato la sua carriera da professionista nel club VC Maritza vincendo il campionato bulgaro. Poi, con il Levski Sofia ha ottenuto due piazzamenti nello stesso campionato. Ha giocato anche una finale della Coppa di Bulgaria. Nella stagione 2017 -18 ha partecipato alla CEV Challenge Cup con il Levski Sofia.

Con la nazionale U-23 ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali nel 2017 per essere poi convocata in quella maggiore per il torneo di qualificazione ai Giochi Olimpici. Vangeliya, nelle ultime due stagioni ha giocato nella UTE ungherese di Budapest, e nel Joker ?wiecie in Polonia.

“Sono davvero contenta di giocare in Italia questa stagione, - ha raccontato - è un mio sogno dall'inizio della mia carriera. Non conoscevo benissimo la squadra, ma ho sentito molte cose positive sul club, quindi non vedo l'ora di iniziare la stagione e di vivere un anno pieno di successi con tutti voi. Ho iniziato a giocare a pallavolo a 14 anni e subito è diventata la mia passione e una parte importante della mia vita. Ho giocato prevalentemente nel mio paese e solo negli ultimi due anni ho giocato all'estero. Quest’estate cercherò di trascorrere più tempo possibile con la mia famiglia e i miei amici prima di venire in Italia. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne lo staff ed i tifosi che mi dicono siano molto calorosi”.

Ora si attende la comunicazione di Legavolley Femminile per conoscere le squadre che hanno i requisiti per disputare il prossimo campionato. In seguito verrà stilato il calendario con la formula dei due gironi. Quest’anno si tornerà alle due pool (salvezza e promozione) ed al termine i play-off.