Ultimo test match prima del campionato per l’Omag Marignano: contro Sassuolo c’è voglia di riscatto

L’Omag-Mt Marignano affronta l’ultimo test prima del debutto in campionato che avverrà domenica 23 ottobre al Pala Marignano, davanti ai propri sostenitori. Domenica 16 ottobre, con inizio riscaldamento alle ore 17:30, si terrà l’allenamento congiunto di “ritorno” con la formazione della BSC Materials Sassuolo, che domenica 9 ottobre si è imposta sul nostro team con un netto 3-0. Coach Barbolini, privo di Giulia Saguatti, reduce da un grave infortunio, ancora una volta verificherà lo stato di salute delle sue ragazze in previsione del debutto in campionato.

In queste settimane di lavoro e di allenamenti congiunti il tecnico marignanese ha cercato di trovare i giusti equilibri in campo, ritmo e continuità, considerato anche che il roster è composto da ben nove nuove atlete. Le atlete marignanesi, dunque, dopo diverse settimane d’intenso lavoro vedono finalmente avvicinarsi l’atteso esordio. Per la Consolini la stagione 2022/2023 coincide con la sua settima presenza nel campionato di A2 e l’auspicio, naturalmente, è quello di essere ancora una volta protagonista.