Il Vero Volley Monza in visita alla Dinamo Bellaria

Gradita visita, ieri a Bellaria, del responsabile Operativo Vero Volley Network Augusto Sazzi che ha incontrato lo staff tecnico e il settore giovanile maschile della Dinamo Pallavolo Bellaria.



Nel corso della giornata, Sazzi, accompagnato dal Presidente Pozzi Riccardo, ha visionato la struttura dove opera la Dinamo ed ha assistito agli allenamenti dei gruppi maschili Under13, under 15, Under17, oltre quelli delle prime squadra C e B. Molte le idee di collaborazione che sono emerse e che saranno inserite in un progetto di ambizioso rilancio del movimento pallavolistico bellariese, con l’aiuto e la collaborazione del Vero Volley Monza, il network più importante d’Italia nel suo genere.“Ringraziamo il consorzio del Vero Volley per questa gradita visita – dichiara patron Pozzi - essere stati scelti dal più importante network italiano di pallavolo ci riempie di orgoglio e di responsabilità. Un arrivederci all’ ”Arena di Monza” dove i nostri allenatori toccheranno con mano l’organizzazione e i metodi di lavoro dei tecnici Vero Volley.”