Volley B2 femminile, la Lasersoft Riccione riparte dalla conferma di coach Michele Piraccini

I primi tasselli della nuova stagione sportiva iniziano ad incastonarsi. Coach Michele Piraccini è confermato alla guida tecnica della Lasersoft Riccione per il secondo anno consecutivo nel campionato Nazionale Femminile di Serie B2. La società di pallavolo della Perla Verde ha ufficializzato una scelta che era già nell'aria, una soluzione alternativa non è mai stata presa seriamente in considerazione.

Coach Piraccini dopo la conferma ha commentato: "Dopo l'annata appena conclusa e il terzo posto conquistato, sono entusiasta della riconferma sulla panchina del Riccione Volley. Siamo già al lavoro con la dirigenza per formare una squadra competitiva per la stagione ventura, sperando di poter riconfermare la rosa dello scorso anno coesa e compatta. Lo scopo è quello di creare un bel gruppo unito e tecnicamente valido, migliorandolo per quanto possibile, per raggiungere risultati ambiziosi che la Società ha dimostrato di avere la capacità di perseguire. Il mio personale obiettivo è di rimanere ai vertici della classifica riconfermando il terzo posto e magari afferrare l'opportunità dei playoff. Riccione è una realtà in crescita che si fregia della importante collaborazione per il settore giovanile con la società di San Giovanni in Marignano, militante in serie A2. I presupposti per continuare a divertire ed entusiasmare il pubblico e i sostenitori in un campionato Nazionale, ci sono tutti. Sono impaziente di ricominciare!".