Volley B2, la Lasersoft Riccione inaugura il girone di ritorno con il successo su Massa Lombarda

La fase discendente del girone F della regular season del campionato nazionale di serie B2 inizia con una convincente vittoria per la Lasersoft Riccione. Gugnali e compagne hanno infatti superato in appena tre set (13/15/20) Massa Lombarda, confermandosi in testa alla classifica a quota 38 punti. Al cospetto delle riccionesi, molto efficaci e concrete nello sviluppo del gioco, le ravennati poco hanno potuto, trovandosi ad inseguire le padroni di casa sin dalle prime battute di ogni set.

La costanza a rete e la buona prestazione in fase di ricezione e difesa hanno di fatto poi impedito alle ospiti di trovare le possibilità di rimonta, offrendo invece allo staff riccionese l'opportunità di misurare, ancora una volta, la competitività in campo di tutte le proprie giocatrici a disposizione. Nel prossimo weekend la Lasersoft Riccione sarà impegnata ad Ancona sul campo della Sistema X Colle Marino. SI gioca sabato, 17 febbraio, con inizio gara alle ore 17,30. Mvp del match: Michela Montesi.

La partita

Piraccini inizia con il sestetto formato da: Montesi al palleggio opposta a Tobia, Bologna e Gabellini schiacciatrici, Spadoni e Gugnali al centro e Calzolari libero. Avvio di primo parziale targato tutto Lasersoft Riccione. In pochi attimi le riccionesi si ritrovano sul 18-8 a loro favore giocando una pallavolo di assoluto valore e senza concedere nulla a chi sta dall'altra parte della rete. Nel finale, alla Lasersoft rimane solo da amministrare il cospicuo vantaggio prima di portarsi in vantaggio 1-0 25-13.

Anche nel secondo parziale è la Lasersoft a partire forte (10-5). Come nel parziale precedente, le biancoblu gestiscono con maturità ed esperienza la fase finale del set e chiudono sul 25-15 con un mani fuori di Tobia. 2-0 Riccione.

Il terzo set è è quello più lottato. Massa Lombarda è determinata e decisa a giocarsi il tutto per tutto al fine di rientrare nella gara e provare così a ribaltarla (12-12). Il punteggio rimane in bilico e nessuna delle due formazioni riesce mai a mettere la sua impronta definitiva sul parziale. Sotto 12-15, Riccione ha la forza di impattare la gara (sul 19pari) e con un parziale di 6 punti a 1 conquista la gara e i tre punti (25-20).

Tabellini

Lasersoft Riccione vs Massa Lombarda 3-0 (25-13, 25-15, 25-20)

Riccione: Gugnali 7, Tobia 9, Gabellini 9, Ricci 6, Montesi 4, Spadoni 13, Bologna 13, Mercolini 1, Spinaci, Calzolari L1, n.e. Jelenkovich L2, Tallevi, Godenzoni.