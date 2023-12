Volley femminile B2, la capolista Lasersoft Riccione fa suo il derby con Rimini

Vittoria e allungo per la capolista Lasersoft Riccione che a Rimini inanella la nona vittoria stagionale e resta saldamente in vetta alla classifica, superando in tre set (12/23/17) nel derby le locali dell'Emanuel-Raggini Riviera, quando manca una sola giornata prima della sosta natalizia. La capolista riccionese guadagna l'intera posta in palio con una prestazione di forza e carattere, in una gara sostanzialmente guidata dall'inizio alla fine, con Gugnali e compagne brave a contenere i tentativi di rientro della formazione riminese specialmente nel secondo parziale.

La partita

Parziale d'apertura dove le riccionesi prendono subito il comando delle operazioni: il terzetto Bologna, Gugnali, Ricci (oggi schierata al posto di Spadoni) trova subito l'allungo decisivo. Arriva così il vantaggio riccionese (25-12).

Il secondo set è molto più equilibrato: Riccione fino a metà comanda le ostilità ma l'Emanuel-Raggini non molla e pian piano azzera il divario (14-14). Le due squadre procedono facendo due punti per uno poi Rimini nel finale trova per un paio di volte il sorpasso (22-23): Riccione però resta aggrappata grazie ad una Bologna letteralmente scatenata (punto in attacco più ace che vale il set point). Raddoppio che giunge (25-23) grazie ad un muro di Godenzoni.

Nella terza frazione dopo un inizio equilibrato la Lasersoft scappa definitivamente e grazie ad un attacco di Gabellini chiude la contesa col punteggio di (25-17). Dentro anche Spinaci nel finale di partita. La "Casa del Volley" sorride alla capolista che allunga la propria striscia vincente.

Prossimo appuntamento fissato per sabato 16 dicembre quando alla palestra Fontanelle arriverà la matricola Vtb Progresso Bologna: fischio d'inizio fissato per le ore 17:30.

Emanuel-Raggini Rn vs Lasersoft Riccione 0-3 (12-25/23-25/17-25)

Tabellino Lasersoft Riccione:

Gabellini 1, Tallevi 11, Bologna 12, Spadoni 3, Montesi 6, Godenzoni 11, Ricci 8, Gugnali 5, Jelencovich L1, Spinaci n.e.: Calzolari L2, Mercolini, Tobia. 1°All.: Piraccini 2°All.: Musumeci