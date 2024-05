Volley, la Lasersoft Riccione supera anche Juliagas Montesilvano

La Lasersoft Riccione supera una mai doma Montesilvano al quinto set dopo essere stata sotto 1 a 0 e centra così la dodicesima vittoria consecutiva, la ventitreesima complessiva di questa straordinaria stagione, mantenendo l’imbattibilità interna del Pala Fontanelle che ormai dura da inizio stagione.

Per le riccionesi, una partenza difficile, con Montesilvano che ha spinto subito sull'acceleratore conquistando il primo set; qui è arrivata la reazione delle padrone di casa, capaci di ribaltare la situazione pareggiando i conti, per poi sorpassare le abruzzesi nella terza frazione. Avanti 2-1, però, Riccione non è riuscita a trovare continuità, cedendo il quarto set sul finale (23-25) venendo trascinata al tie break dove ancora una volta l'inerzia è cambiata, questa volta definitivamente a favore delle biancoblu con il 15-6 che ha fatto calare il sipario.

Ormai il conto alla rovescia verso gli spareggi promozione è iniziato e la Lasersoft vuole arrivare alle due sfide decisive (18 maggio in trasferta e 25 maggio in casa) nelle migliori condizioni possibili per giocarsi fino in fondo tutte le sue carte. Vincere aiuta a vincere, e Riccione sembra non voler assolutamente perdere questo vizio che ormai è diventato una bellissima consuetudine in questi ultimi mesi.

Nel prossimo turno, l’ultimo della stagione regolare prima dell’inizio dei play-off, le riccionesi saranno nuovamente impegnate alla palestra Fontanelle per il match interno contro le fermane di Porto S.Giorgio. L’incontro, valido per la giornata numero 26 del campionato di serie B2 femminile (girone F) è in calendario sabato 11 maggio con inizio alle ore 17.30.

Lasersoft Riccione vs Juliagas Montesilvano 3-2 (17-25/25-13/25-11/23-25/15-6)

Tallevi 22, Ricci 21, Godenzoni 18, Spadoni 11, Gabellini 7, Tobia 2, Montesi 1, Spinaci, Mercolini, Jelenkovich L1, Calzolari L2. N.e.Bologna | 1°All.: Piraccini 2°All.: Musumeci