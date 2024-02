Volley, la Lasersoft Riccione trionfa sulla Battistelli Pesaro e conferma il primato in classifica

Nella bolgia del Pala Fontanelle vestito a festa come per una finale è andato in scena il big match tra la Lasersoft Riccione, prima in classifica, e le ospiti della Battistelli Blu Volley, atteso spasmodicamente dal pubblico che ha gremito all’inverosimile l’impianto “casa” delle riccionesi. La capolista Lasersoft Riccione vince con merito lo scontro diretto sulla Battistelli (3-0 con parziali a 17, 20,16) dove Gugnali e compagne hanno dato una bella dimostrazione di forza confermando la propria leadership nel girone F.

La partita

In una bolgia dantesca inizia il match dove la Lasersoft Riccione mette fin da subito il turbo non permettendo mai all'avversario di avvicinarsi. L'1-0 arriva rapidamente: le padrone di casa si impongono per 25-17 esaltando il proprio pubblico.

Secondo set dove dopo l'iniziale equilibrio ci pensa Montesi a far allungare le proprie compagne di squadra grazie a servizi che hanno messo in grossa difficoltà la ricezione pesarese. Da lì in avanti Riccione allunga sempre più tenendo a bada qualche tentativo di rientro ospite. Raddoppio che permette alle ragazze locali di imporsi nuovamente e garantirsi almeno un punto (25-20).

Nella terza frazione sale in cattedra Sara Bologna: suo il break che permette al team di Piraccini di allungare fino al +4 (10-6). Riccione aumenta ulteriormente i giri del motore conquistando tre punti fondamentali in ottica classifica (3-0, 25-16).

Quattordicesimo successo stagionale per questa magnifica squadra che ritocca ulteriormente dei numeri già straordinari. Prossimo appuntamento fissato per sabato 2 marzo quando la truppa di coach Piraccini farà visita al Gada Pescara: fischio d'inizio fissato per le ore 17:30

Tabellino: Spadoni 11, Tallevi 20, Gabellini 13, Ricci 6, Bologna 8, Montesi 3, Tobia, Spinaci, Calzolari L1, N.e.: Gugnali, Mercolini, Godenzoni, Jelenkovich L2