Volley, la Lasersoft Riccione inizia la preparazione in vista della seconda stagione in serie B2

Vacanze finite. Al Pala Nicoletti si è radunata la Lasersoft Riccione, che ha iniziato la preparazione in vista del campionato nazionale di serie B2 femminile, da affrontare per il secondo anno consecutivo. Si scaldano dunque i motori per le ragazze di coach Michele Piraccini, confermato allenatore sulla panchina insieme a tutto lo staff tecnico.

La rosa riccionese ha iniziato la stagione con un briefing, alla presenza della dirigenza e dello staff al completo. L’incontro è servito per conoscersi e per dettare le regole di una stagione che sarà sicuramente lunga e intensa.

La squadra sarà chiamata a confermare i buoni risultati raggiunti nella passata stagione, dopo l'entusiasmante conquista del terzo posto. Il primo impegno ufficiale della nuova stagione è fissato a sabato 7 ottobre ore 17.30 a Massa Lombarda, quando le riccionesi esordiranno nella prima gara di campionato con le padrone di casa del MassaVolley.