Volley, la Lasersoft Riccione passa in trasferta a Ravenna e resta in vetta al girone F

La Lasersoft Riccione prosegue nella sua striscia positiva di vittorie: con un'altra prestazione importante di squadra, in cui grinta e classe non sono certo mancate, Gugnali e compagne regolano 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) il Mosaico Jr e si godono un'altra settimana in vetta solitaria. L'intenzione di difendere la vetta è chiara sin dalle prime battute e infatti la Lasersoft comincia subito alla grande, tant'è che si arriva agilmente sull'8-14. Primo set appannaggio di Riccione, che imbriglia le avversarie con un'ottima serie di turni incisivi al servizio, mettendo in difficoltà la ricezione locale e gestendo autorevolmente la fase di contro attacco. Riccione chiude a proprio favore il primo parziale con un netto (15-25).

Anche nel secondo set Riccione approccia con grande fame, cercando di non far respirare la ricezione ravennate. L'aggressività paga e le locali commettono qualche errore di troppo, permettendo alla Lasersoft di mantenere costantemente sei o sette punti di vantaggio. Mosaico non intende comunque arrendersi, ma la formazione di Piraccini non mostra tentennamenti e abbina, a una difesa difficilmente scalfibile, colpi di buon livello: le riccionesi conducono il punteggio sul risolutivo 18-25.

La terza frazione si apre con la Lasersoft sempre all'arrembaggio e il copione sembra essere lo stesso della seconda (3-5). Le riccionesi risultano più fallose in questo parziale commettendo diversi errori dai nove metri, concedendo così punti vitali alla formazione ravennate, che trovano il primo vantaggio sul (14-13). Riccione con pazienza e lucidità ricuce il divario e con un parziale di (2-8) trova l'allungo decisivo, andando chiudere set ed incontro sul (22-25)

Nel prossimo weekend, sabato 25 novembre alle ore 18, la Lasersoft Riccione ospiterà alla palestra Fontanelle di Viale Capri 8, la My Mech Cervia, attualmente quarta forza del campionato a sole 4 lunghezze delle riccionesi.

Mosaico Jr Ra vs Lasersoft Riccione 0-3 (15-25/18-25/22-25)

Riccione: Tallevi 17, Spinaci 1, Bologna 6, Spadoni 13, Montesi 2, Godenzoni 14, Gugnali 4, Ricci 3, Calzolari L1, Mercolini, Tobia n.e. Jekencovich L2, Gabellini

Classifica: Riccione 19, Pesaro 17, Collemarino An 16, Cervia 15, Massavolley Ra 12, V.Torresi Macerata 12, Mosaico Jr Ra 12, P.to S.Giorgio Fm 11, Filottrano An 10, Montesilvano Pe 9, Pescara 6, Rimini 4, Teodora Ravenna 2, Bologna 2.