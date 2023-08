Volley, la Lasersoft Riccione piazza un ultimo "colpo" di mercato. Stagione pronta a partire

La ciliegina sulla torta del già ghiotto mercato estivo della Lasersoft Riccione, è Sofia Spadoni, che si aggiunge al reparto centrali della formazione riccionese. Sofia, nata ad Urbino classe 1996, completa sia il roster 2023/24 della Lasersoft che il pacchetto centrali a disposizione di coach Piraccini, insieme alle compagne di ruolo già confermate Valentina Gugnali e Alice Ricci.

Nel percorso sportivo della Spadoni ci sono diverse stagioni in B1: da Pesaro a Pinerolo, passando per Settimo Torinese, Chieti, Castelbellino e con S.Giovanni in Marignano fino alla A2. Uno spirito ambizioso, che si abbina alla grande determinazione e al carattere solare di Sofia. Una combinazione redditizia in uno sport come la pallavolo.

"Ho scelto con entusiasmo di entrare a far parte della famiglia del Riccione Volley - spiega Sofia Spadoni -. Ho sentito parlare molto bene della società sia per il modo di lavorare in palestra che per la serenità dell’ambiente. Ritrovo con molto piacere Valeria Tallevi e Valentina Gugnali, con le quali ho condiviso una stagione a San Giovanni in Marignano e ho bellissimi ricordi con loro. Già l’anno scorso Riccione ha raggiunto un ottimo risultato e spero che in questa stagione riusciremo a fare altrettanto e magari a migliorarlo ancora. Sono certa che con il duro lavoro, ma anche con il sorriso, riusciremo a toglierci delle belle soddisfazioni".

Roster 2023/2024

Palleggiatrici: Michela Montesi e Lucia Mercolini

Opposti: Valeria Tallevi e Francesca Tobia

Centrali: Valentina Gugnali, Alice Ricci e Sofia Spadoni

Schiacciatrici: Martina Gabellini, Giada Godenzoni, Sara Bologna e Nicole Spinaci

Liberi: Angela Jelencovich e Federica Calzolari

Staff tecnico

Allenatore: Michele Piraccini

Vice Allenatore: Angelo Musumeci

Ass. Allenatore e Dirigente accompagnatore: Daniele Muccioli

Ass. Allenatore e Scout-man: Francesco Stefanini

Preparatore Atletico: Davide Giannini

Fisioterapista: Simone Salvatori