Volley, la Lasersoft Riccione torna al successo regolando in quattro set una buonissima Pistoia

La Lasersoft Riccione torna al successo regolando in quattro set (3-1) una buonissima Pistoia ed inaugurando alla grande la sua nuova "casa". Dopo la sconfitta di Pagliare serviva una prova d'orgoglio per provare a prendersi i tre punti: così effettivamente è stato. Moltrasio e compagne trovano tre punti contro un avversario, Pistoia, che in particolare nel primo e terzo set ha imposto una strenua opposizione alle biancoblu, mentre nell'ultima frazione la maggiore aggressività delle riccionesi ha portato al successo pieno.

Grazie a questo successo (il settimo) Riccione si porta a quota 21 punti mantenendosi a contatto con le primissime della graduatoria. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 dicembre quando Moltrasio e compagne saranno ospiti della Project System Rimini presso la palestra "Casa del Volley". Fischio d'inizio alle ore 19.

La partita

Nel primo set Lasersoft Riccione che fatica a carburare; le ospiti ne approfittano portandosi per due volte a +5 (5-10 e 9-14) e una volta a +4( 17-21). Ma la coppia Astolfi Moltrasio fanno partire la rimonta locale che dopo aver agganciato l'avversario sul 23 pari chiude la contesa trovando un insperato vantaggio (25-23).

Il parziale vinto in rimonta sia pur sul filo di lana carica ulteriormente le ragazze riccionesi che grazie ad un autentico show dai nove metri firmato Tallevi (al rientro oggi dopo un paio di partite di stop) si porta rapidamente e stavolta senza patemi sul 2-0 (25-17).

Ritmo impressionante che viene poi pagato dal team biancoblu di Piraccini; le toscane riaprono così la contesa imponendosi col punteggio di 13-25. Nella quarta frazione Riccione restituisce pan per focaccia alle avversarie: con una gran bella prova di squadra arriva l'intera posta in palio: stavolta il punteggio non è mai in discussione (3-1, 25-9).

Lasersoft Riccione vs La Fenice Pistoia 3-1 (25-23/25-17/13-25/25-9)

RICCIONE: Tallevi 21, Moltrasio 4, Gabellini 11, Stefanini L, Jelenkovic L2, Godenzoni 16, Gugnali 9, Chistè 1, Astolfi 4, Paolassini, N.e.: Ricci,Agostini. All.: Piraccini

PISTOIA: Mannucci 7, Martone 9, Massaro 15, Gaggioli, Orlandi 7, Guarducci, Pieraccioni 8, Miccoli L, Mantellassi 9, Agostini, Valentini, Canovai, Tanteri L 2.