Volley, Michela Montesi confermata in cabina di regia alla Lasersoft Riccione

La Lasersoft Riccione è felice di dare uno degli annunci più attesi, quello della conferma in cabina di regia di Michela Montesi, fanese classe 1998, che anche per la prossima stagione continuerà ad alzare per la Lasersoft. "E' stato uno dei primi tasselli a cui abbiamo pensato nella costruzione del roster per la prossima stagione, l'estro e la fantasia di Michela nel dirigere la squadra sono stati determinanti per il raggiungimento dei risultati storici per la società", spiegano dal club. Michela si è ambientata benissimo a Riccione dove ha conquistato gara dopo gara la fiducia e la stima di tutto l’ambiente.