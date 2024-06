Volley serie B1, coach Michele Piraccini confermato sulla panchina della Lasersoft Riccione

La Lasersoft Riccione Volley annuncia ufficialmente che Michele Piraccini siederà in panchina come primo allenatore anche per la stagione 2024/25, la sua terza consecutiva alla guida della prima squadra femminile della società di pallavolo della Perla Verde. Reduce dalla storica promozione in B1 il tecnico cesenate è stato riconfermato dalla società, l’intesa con Piraccini, nata due anni fa, è sempre stata totale, così come la fiducia nei suoi confronti.

Insieme all’allenatore, il presidente Tontini e il Ds Sacchetti, stanno plasmando la nuova formazione, che disputerà per la prima volta il campionato nazionale di serie B1 femminile a partire dal prossimo ottobre.

I numeri del coach: 48 partite vinte su 56 disputate nelle stagioni 2022/2023 e 2023/24 (compreso campionato, coppa Italia e play-off). Terzo posto nella stagione 2022/23, all’esordio in B2 della Lasersoft Riccione. Primo posto nel girone, storico accesso alla Coppa Italia e promozione in B1 nella stagione 2023/24.