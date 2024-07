Volley serie B1, l'esperienza e la classe di Giulia Saguatti per la nuova Lasersoft Riccione

E' Giulia Saguatti il primo importante innesto della Lasersoft Riccione che, dopo aver ufficializzato la conferma dell'allenatore Michele Piraccini, inizia a comporre la nuova rosa in vista dell'esordio nel campionato nazionale di serie B1 femminile.

Emiliana d’origine, ma ormai Romagnola di adozione, Giulia, classe 1991, è un’attaccante abile in tutti i fondamentali, dotata di qualità tecniche ed umane di spessore, molto determinata e fortemente motivata in gara. Vanta un curriculum sportivo di tutto il rispetto, numerose le stagioni in serie A a partire da Sassuolo, Carpi, Piacenza, per poi trasferirsi nel 2015 in Romagna, sponda Consolini Volley S.Giovanni, dove qui trascorre le ultime 9 stagioni con la fascia da capitano. Ora Giulia è vogliosa di rimettersi in gioco e Riccione è pronta ad accoglierla a braccia aperte.