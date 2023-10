Volley serie B2, la Lasersoft Riccione supera Pescara a mantiene l'imbattibilità casalinga

Bisognava riscattarsi dal passo falso del turno precedente e così è stato: la Lasersoft Riccione mantiene l'imbattibilità interna superando una mai doma Gada Pescara col punteggio di 3-0 con parziali a (19,23 e 13) nell'incontro valevole per la quarta giornata della serie B2 femminile girone F.

La squadra di Piraccini dopo essere passata in vantaggio nel primo parziale, offre una buonissima prova di carattere nel secondo set recuperando un gap di 7 punti sulle abruzzesi e andando a vincere il set in volata (25-23). Terzo e ultimo parziale mai in discussione (25-13) che ha permesso a Gugnali e compagne di guadagnare il bottino pieno e mantenere il contatto col vertice della graduatoria.

La partita

Primo set che vede subito Riccione portarsi sul 4-1: timida reazione ospite che però non preoccupa le riccionesi le quali trovano il vantaggio imponendosi per 25-19 grazie ad un attacco di Godenzoni.

Il secondo parziale è un continuo strappo dall'una e dall'altra parte: inizia la Lasersoft che si porta sul 7-4: Pescara però non molla e grazie all'1-11 trova il sorpasso a metà contesa (8-15). Padrone di casa che però non si danno per vinte e guidate dalla coppia Spadoni-Bologna danno il via alla rimonta: 10-1 biancoblu ed altro sorpasso (18-16). L'equilibrio si spezza quando Montesi trova il tocco di seconda che consegna tre opportunità di raddoppio alle locali: due vengono annullate ma la terza è quella buona: ci pensa Sara Bologna a far esultare il pubblico presente sugli spalti siglando il 25-23 finale.

Terza frazione che è combattuta solo nelle parti iniziali poi capitan Gugnali dai nove metri decide di firmare una serie impressionanti di battute che mettono definitivamente in crisi le avversarie. Il 7-0 complessivo regala ulteriore tranquillità alle ragazze locali che conducono in porto il match senza problemi (3-0, 25-13).

Grazie a questa vittoria la Lasersoft sale a quota 10 in classifica e si può preparare nel migliore dei modi al prossimo ostico incontro programmato per sabato 4 novembre alle ore 17:30 con Lardini Filottrano.

Tabellino

Lasersoft Riccione - Pescara Project 3-0 (25-19/25-23/25-13)

Riccione: Tallevi 16, Bologna 7, Spadoni 12, Montesi 2, Godenzoni 9, Ricci, Mercolini, Gugnali 4, Calzolari L1, Jelencovich L2 ne Spinaci, Gabellini, Tobia.

Pescara: Di Giambattista, Pasquini, Turlo, Castaldi L1, Orlando, Olleia, Di Norscia, D'Amore, Dell'Orso.