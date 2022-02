Volley, serie B2. Prima trasferta del 2022, il Retina Volley va a far visita al Fano

Dopo la vittoria casalinga contro Vtb Berna Bologna, per il Retina Cattolica Volley arriva la prima trasferta del 2022. Si gioca sabato, ore 17,30, sul campo di Apav Bcc Fano. "Sabato partita ostica contro Fano che il weekend scorso non ha giocato - analizza l'allenatrice del Retina Cattolica Volley Alessandra Albani - all'andata ci avevano battuto in 3 set dopo una gara impeccabile. Sarà sicuramente una battaglia, le ragazze le vedo molto determinate e stanno lavorando bene su tutti i fronti in palestra. Quindi non si molla, il campo dirà la sua".

Retina Cattolica Volley: Francesca Fanelli, Giada Godenzoni, Martina Sanchi, Lucia Mercolini, Elisa Fabbri, Rebecca Magi, Joyce Cesarini, Rebecca Marcolini, Valeria Tallevi, Michelle Caputo, Martina Gabellini. Allenatore: Alessandra Albani.