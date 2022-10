Volley serie C, nella giornata d'esordio la Prime Cleaning Riccione domina su S.Zaccaria

Nella prima giornata del campionato di serie C maschile la Prime Cleaning Riccione supera 3 set a 0 la Conad Atlas S.Zaccaria Ra, tra le mura amiche del pala Nicoletti. Ottima prestazione per i ragazzi riccionesi che muovono subito la classifica e ora sono chiamati già dal prossimo turno a testarsi con la coriacea Rainbow Forlimpopoli, match d'anticipo in programma venerdì 14 Ottobre in trasferta alle ore 21.15. La partita casalinga inizia con un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'Associazione Cuore 21 & Centro 21 di Riccione e dell'ex Sindaco Massimo Pironi.

Il 1' set parte con Mair in battuta e gli avversari vengono subito messi in difficoltà, arrivando ad un importante parziale di 6-0. L'Atlas prova a riorganizzarsi portandosi sotto (7-4) ma viene poi successivamente "costretta" a chiamare il primo time out a propria disposizione. Ma alla ripresa salgono in cattedra Mair, Do Nascimento e Semprini e il set si incanala verso i colori di casa, fino al 2' timeout ospite sul 17-6. Con ottimi attacchi dal centro, il set si chiude sul 25-14 con un attacco di Tosi Brandi.

Il 2' set parte con le due squadre che si alternano con buone schiacciate e pregevoli spunti di bel gioco.

Nelle file dell'Atlas da segnalare D'Andria, che nonostante la non più giovane età continua a mettere a terra palloni importanti per la propria squadra. Ma per la Prime Cleaning Riccione Alessandri offre una superlativa regia, distribuendo preziosi palloni per Mair e Do Nascimento e sul finale di set 2 punti di Arcangeli, che inizia a scaldare il motore, chiude il set sul punteggio di 25-21.

Il 3' set è tutto all'insegna di Arcangeli che alterna recuperi spettacolari e potenti schiacciate che entusiasmano un gremito PalaNicoletti. Quest'ultimo set non ha storia termina sul 25-11. Alla fine solo applausi per i nostri ragazzi che iniziano nel migliore dei modi il campionato 2022/23.

Prime Cleaning Riccione vs Conad Atlas S.Zaccaria 3-0 25-14 25-21 25-11

Tabellino:

Do Nascimento 17, Mair 13, Arcangeli 11, TosiBrandi 9, Semprini 5, Alessandri 2, Annibalini L1, Cangelli L2, De Rosa (K) ne, Fabbri ne ,Donini ne, Pagnoni ne, Sticchi ne.