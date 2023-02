Volley serie C, nel più classico dei testa-coda il Riviera batte Rubicone ed è secondo in classifica

L'Emanuel Riviera volley Rimini si impone per 3-0 (13-25; 14-25; 16-25) sul campo del Rubicone. Coach Bazzocchi raccomanda assoluta concentrazione: è vero che Rubicone è ultimo in classifica, ma proprio il bisogno di punti può trasformare il team di coach Ortolani in una mina vagante. Al fischio di inizio degli arbitri Cappucci e Lugli di Ravenna, coach Bazzocchi battezza nel sestetto iniziale Marconato in posto 1, a seguire in prima linea Orsi, Catalano e Magi, nelle retrovie completano Pasolini e Morelli, con libero Fabbri; lascia in panchina per “turn over” Sangoi e capitan Morettini, mentre, pronta, rimane l’altro libero Forlani.

Coach Ortolani inizia con Balzani, Molari, Raggi, Colombo, Bizzocchi e Siroli, libero Battistini. Dopo un inizio di studio durante il quale si avanza punto a punto (6-6), il Riviera schiaccia l’acceleratore e con un parziale di 11 a 1 (17-7), pone pressocchè fine al primo set mantenendone il distacco fino al termine. Secondo e terzo set sono copia del primo: Riviera sempre attento e Rubicone sempre in difficoltà con la parte finale in cui emerge la demotivazione della squadra di casa.

Coach Bazzocchi inserisce Sangoi al posto di Orsi e si presenta subito con una veloce e, a seguire, con un ace velenoso. Da citare la prestazione di Morelli particolarmente ispirata in attacco che, a fine gara, risulterà anche top scorer dell’incontro.

Sabato Riviera tornerà fra le mura di casa per incontrare la Libertas volley Forlì per cercare di confermare il secondo posto in classifica.

Ruiviera volley: Orsi 4, Catalano 2, Morelli 18, Magi 6, Pasolini 6, Sangoi 3, Marconato 13. Liberi Fabbri e Forlani. N.E. Fiorucci, Moras, Morettini e Del Rosso.