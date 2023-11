Volley, una Lasersoft Riccione tutto cuore espugna Filottrano 3 a 0

La Lasersoft Riccione era attesa ad una prova particolarmente impegnativa in terra anconetana, essendo l'avversario quella Lardini Beauty Effect Filottrano che più di un grattacapo ha creato in passato, e si può dire che l'abbia completamente superata. Il risultato finale di 3-0 (23,19 e 22) in favore della squadra riccionese al termine di una partita ben più combattuta di quanto si possa pensare riveste una valenza importante anche in considerazione dei problemi fisici che hanno condizionato alcune atlete e del coefficiente di difficoltà di questa insidiosa trasferta.

La partita

Nel primo set la Lasersoft parte forte ma Filottrano non molla mai. L'allungo ospite arriva proprio sul finale: tre opportunità per chiudere (24-21). Malatesta però prova a riportare sotto le proprie compagne riavvicinandole pericolosamente a -1 (24-23). La terza occasione è quella buona: una doppia avversaria regala il vantaggio alle biancoblu (25-23).

Nel secondo parziale le ospiti trascinate da Spadoni (alla fine meritatamente premiata MVP) costruiscono un vantaggio impossibile da recuperare per le padrone di casa ed il raddoppio non tarda ad arrivare (25-19).

Terza frazione dove dopo l'iniziale alternanza al comando delle operazioni è capitan Gugnali a trovare la serie impressionante di servizi dai nove metri che chiudono definitivamente ogni speranza di rimonta locale (24-18).

Le anconetane provano fino alla fine a rimanere in partita annullando ben quattro match point e riportandosi sul -2 (24-22) ma alla quinta occasione utile Godenzoni chiude la contesa.

Con il bottino pieno da 3 punti conquistato da Gugnali e compagne la Lasersoft si porta a quota 13 punti, nel prossimo weekend, sabato 11 novembre ore 18.00, le riccionesi ospiteranno alla Palestra Fontanelle l'Olimpia Teodora Ravenna.

Lardini Beauty Effect Filottrano vs Lasersoft Riccione 0-3 (23-25/19-25/22-25)