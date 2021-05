Week end deludente per Rinaldi, il pilota "steso" in pista in Race-2 e solo 5 in SuperPole Race

La Gara-2 sul Circuito Estoril si conclude in modo deludente per il team Aruba.it Racing – Ducati dopo che Scott Redding e Michael Rinaldi sono stati protagonisti di una sensazionale partenza. Rinaldi viene colpito da Gerloff (Yamaha) al secondo giro, Redding lotta con Rea (Kawasaki) per la vittoria ma scivola a 8 giri dalla fine. In Superpole Race Scott Redding parte molto bene ma un errore commesso al terzo giro, quando era in seconda posizione dietro a Razgatlioglu (Yamaha) favorisce i sorpassi di Rea e Gerloff. Scott mantiene la concentrazione e a quattro giri dalla fine si riprende la terza posizione cercando un attacco finale a Razgatlioglu che non riesce però a completare. Così come in Gara-1, anche nella Superpole Race la partenza di Michael Rinaldi è eccellente anche se alla prima curva è costretto ad allargare la traiettoria perdendo qualche metro. Negli ultimi due giri Rinaldi lotta con Lowes (Kawasaki) difendendo la quinta posizione. In Race-2 Scott Redding prende subito il comando (anche se alla fine verrà penalizzato per un impercettibile jump start). Il passo gara dell’inglese è incisivo ma da metà gara Rea (Kawasaki) comincia a ridurre il gap. Tra il 12° ed il 13° giro i due sono protagonisti di un bel duello che si conclude però con una scivolata di Redding alla curva 4. Malgrado la caduta, Scott torna in pista per concludere la gara. Purtroppo i due punti conquistati vengono vanificati dalla penalizzazione giunta dopo il termine della gara. La partenza di Rinaldi è ancora una volta straordinaria ed in poche curve il pilota italiano attacca con successo Gerloff (Yamaha), Razgatlioglu (Yamaha) e Rea (Kawasaki) per mettersi in seconda posizione. A metà del secondo giro, però, alla curva 6 Rinaldi viene centrato da Gerloff che perde completamente il controllo della sua moto dopo una staccata oltre il limite.

“E’ un vero peccato - è stato il commento di Rinaldi. - In questo weekend abbiamo lavorato molto bene con il team ed il feeling con la moto è cresciuto costantemente. Mi sentivo molto bene oggi, sono riuscito a partire molto bene e le sensazioni erano davvero positive. Purtroppo sono stato colpito da un altro pilota che ha commesso un errore molto grave per il livello di questa competizione. In ogni caso dobbiamo pensare a Misano con l’obiettivo di continuare a lavorare in questa direzione”. “Sono molto dispiaciuto per il team - ha aggiunto il compagno di box Scott Redding. - Stavo disputando una buona gara, la strategia che avevamo studiato era corretta e le cose stavano andando bene. Forse il feeling con la gomma anteriore non era dei migliori ma senza dubbio ho commesso un errore. E’ un vero peccato perché sentivo di poter fare una buona gara e lottare fino alla fine per la vittoria”.