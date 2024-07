VIDEO - Il tormentone dell'estate è dedicato alla brandina e il Bagnino d'Italia ora fa anche il cantante

Non poteva che nascere a Rimini quello che si appresta a diventare un nuovo tormentone estivo. Si intitola La Brandina, ed è cantata dal Bagnino d'Italia, Gabriele Pagliarani. La canzone è accompagnata da un video girato a Rimini e il tutto nasce da un'idea di Simone Felici, realizzata insieme a Giuliano Gavagna e Luca Bongiorni della SkySound di Bellaria.

"Mi coinvolgono sempre in tantissime cose - racconta Pagliarani che si trova in Sicilia per il suo tour -, mi hanno proposto questa idea, io sono un giocherellone, e mi sono detto che se era qualcosa che poteva far sorridere le persone, allora valeva la pena farla e credo che questa canzone sia piacevole e faccia estate."

"Conosco Gabriele Pagliarani da diversi anni - aggiunge Simone Felici - e di lui ho sempre apprezzato l’apertura mentale, la curiosità e la volontà di mettersi in gioco. Quest’anno gli ho proposto un’iniziativa dal nome “improvvisazione cinematografica”: assemblare cioè, di volta in volta, un set nella sua zona al bagno 26, con una troupe composta da amici o passanti curiosi e con cui girare qualche sketch coinvolgendo chiunque ne avesse voglia. E proprio girando alcuni di questi simpatici video in cui Gabriele stesso si è più volte messo in gioco, che guardandomi intorno e prendendo confidenza con l’ambiente, mi è venuta l’idea per raccontare l’atmosfera della spiaggia attraverso una canzone. Fra i tanti oggetti presenti quella che mi è sembrata più rappresentativa e con un’anima interessante, è stata la brandina".

Il bagnino d'Italia non ha solo cantato la canzone, ma ha anche contribuito con dei contenuti.

"Credo che le parole della canzone siano belle - sottolinea Pagliarani -, mi hanno chiesto cosa fosse secondo me la brandina e riflettendoci un po' gli ho spiegato che la brandina è la fidanzata dell'ombrellone, perché stanno sempre insieme, poi fa star bene chi le usa per rilassarsi al mare e dà da mangiare a tantissime persone, perché crea economia".

La canzone è stata scritta da Simone Felici con la collaborazione di Giuliano Gavagna.

"Con Giuliano - ricorda Testa - abbiamo cercato di raccontare una storia semplice ed estiva, che raccontasse il mondo fresco e leggero del mare, con tutti i suoi elementi principali, dall’ombrellone al chiringuito, dagli asciugamani ai sardoncini, ma fra tutti ovviamente spicca in maniera regale e inequivocabile la brandina: archetipo e simbolo della riviera e di un mestiere diffusissimo come quello del bagnino. Finita la stesura della canzone, io e Giuliano non abbiamo avuto dubbi sul fatto che a cantarla avrebbe dovuto essere proprio Gabriele. Giuliano a questo punto, dopo aver creato la demo, ha coinvolto Luca Bongiorni dello studio SkySound di Bellaria, un professionista del suono e dell’arrangiamento, che ha dato al brano una nuova identità con un gran tiro".

Una canzone, La Brandina, che fotografa la spensieratezza della vacanza ed un certo modo di vivere l'estate

"La canzone fa parte della mia figura - sottolinea Pagliarani - perché credo che il ruolo del vero bagnino sia quello di far trascorrere delle vacanze belle e spensierate al cliente ed io ci metto tutto il mio impegno per farlo".

Pagliarani in questi giorni è impegnato nel suo tour per scoprire le spiagge più belle d'Italia. Dopo essere stato in Calabria, nella parte ionica è arrivato in Sicilia. Un calendario serrato insieme alla figlia Agnese.

"L'anno scorso ho fatto 52 tappe - precisa il bagnino d'Italia -, quest'anno saranno 40. Il 6 agosto sarò a Roma, per le premiazioni della gara nazionale dei salvataggi d'Italia, poi il 7 mi imbarcherò per la Sardegna per altre 14 tappe. Per ferragosto sarò di nuovo a Rimini, quindi nuovamente in viaggio, verso l'Isola d'Elba e rientrerò per la fine della stagione. Al Bagno 26 siamo tre soci ed io mi occupo del marketing e della comunicazione. Qusto tour è un modo per socializzare tra noi bagnini e in tanti che mi conoscono attraverso i social chiedono che li vada a trovare. Da vero riminese, questa cosa mi piace".