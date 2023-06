Vasco incanta Rimini cantando Romagna Mia: "Un po' di gioia per una terra ferita, ma orgogliosa e fiera" - VIDEO

C'è la luna piena a illuminare la serata del "Romeo Neri", quella del popolo di Vasco Rossi. Il Komandante non ha deluso le aspettative, salendo sul palcoscenico alle 21, ricordando di essere presente "per portare un po' di gioia a questa terra ferita, ma orgogliosa e fiera, fantastica. Viva e forza Romagna!". Un pensiero dedicato alle popolazioni alluvionate, rievocato quando è arrivato lo storico bassista del Blasco, l'imolese Claudio Gollinelli, per tutti il Gallo, che ha cantato insieme alla rockstar di Zocca "Romagna Mia".

Da "Dillo alla luna" ad "Albachiara", il concerto è filato con 30 brani cantati dal sempre verde Vasco, con uno stupendo intermezzo musicale della band, con l'assolo finale della chitarra di Stef Burns a prendersi una meritata ovazione. Non sono mancate stoccate alle "favole" del mondo politico con "T'immagini", non è mancata l'alta carica sensuale del pubblico rosa con "Rewind". E poi il romanticismo di "Sally", "Ogni volta" e "Come nelle Favole". Il gran finale è scritto: "Vita spericolata" e "Albachiara", con show pirotecnico ad accompagnare l'uscita di scena del rocker. Arrivederci Vasco.