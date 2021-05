Degrado alla stazione, Erbetta: "Un'altra notte di follia con un balordo che spacca le bottiglie"

Impazzano sui social network i video del degrado in cui versa la stazione di Rimini con sbandati di ogni sorta che, nel cuore della notte, trasformano il piazzale appena riqualificato in un bivacco. L'ultimo capitolo di questa serie riprende un individuo che, senza alcun motivo apparente, si diverte a frantumare le bottiglie di ventro contro gli arredi. Una situazione di degrado sulla quale è intervento Mario Erbetta, candidato a sindaco di Rimini per Rinascita Civica, che in una nota stampa stigmatizza come in città ci sia "Dopo i baby teppisti del centro storico il degrado della stazione messa a nuovo. Ieri notte un'altra notte di follia alla stazione di Rimini. Mi sono stati fatti avere questi video che rappresentano il degrado e la pericolosità della stazione in ostaggio a balordi che spaccano le bottiglie per terra e le lanciano contro chi va in stazione e altri che scambiando la zona per un campeggio accendendo un fuoco con la legna vicino una panchina. Si potrebbe pensare che possa essere un caso isolato, invece queste cose avvengono tutte le notti. Stanotte le cooperative delle pulizie delle strade sono state chiamate per ben due volte dalle forze dell'ordine in orari diversi per pulire dai cocci di vetro dalla piazza e dalla strada. La cosa che fa impressione e che questi balordi vivono in stazione e bivaccano senza riuscire in alcun modo ad allontanarli. Mi domando dove sia l'Assessore alla sicurezza e candidato a Sindaco ora che l'inaugurazione della piazza della Stazione è stata fatta. Il Centro e la Stazione sono messi a ferro e fuoco e le nostre istituzioni rimangono silenti e inermi nascoste dietro un buonismo non più tollerabile. Ma quando arriveranno i turisti, sperando in massa, cosa succederà a Rimini? E' questa la Rimini che ci meritiamo? Io Dico no. Riappropriamoci della nostra città".