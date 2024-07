VIDEO - Far west in strada, volano new jersey e bastonate. Il testimone: "Chiamate la polizia"

Violenta rissa all’alba in piazzale Toscanini, a Rimini, dove oltre a pugni e calci sono volate anche le bastonate e i new jersey in plastica che delimitano la rotatoria. Gli scontri sono scoppiati tra dei gruppi di giovani di origine straniera e italiani ma, la scintilla che ha innescato il parapiglia, è ancora in corso di accertamento da parte degli investigatori della Polizia di Stato. La violenta scazzottata è avvenuta sotto gli occhi di quanti stavano rientrando dopo i festeggiamenti per la Notte Rosa e, quando è stato dato l’allarme che ha fatto accorrere le Volanti della Questura, si è scatenato il fuggi fuggi generale. Al momento sono due le persone denunciate per rissa ma, secondo quanto emerso, il filmato degli scontri che ha iniziato a girare sul web è stato acquisito dalla Polizia per identificare tutti i partecipanti. Nessuno, se rimasto ferito, si sarebbe rivolto al pronto soccorso per essere medicato.