L'appartamento prende fuoco: donna trovata morta nel bagno dove aveva cercato rifugio - IL VIDEO

Tragico incendio nella notte, dove ha perso la vita una 37enne. Il dramma si è consumato poco dopo l'1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un rogo si è sprigionato al secondo piano del residence "Il Capodoglio" in via Nicolini