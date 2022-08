L'auto rubata piomba sui passanti, terrore a Rimini: ragazza vola a decine di metri - IL VIDEO

Ecco le impressionanti immagini dell'auto rubata, condotta da un uomo italiano di 45 anni, che piomba sui passanti. Le immagini sono quelle delle telecamere di videosorveglianza di un locale. Una delle ragazze travolte viene letteralmente lanciata in aria e fa uno spaventoso volo di una decina di metri: un miracolo che sia ancora viva. Durante l’inseguimento gli agenti hanno esploso anche dei colpi di pistola per cercare di fermare il fuggitivo. E alla fine gli agenti della Squadra Mobile eVolanti hanno tratto in arresto un italiano di 45 anni per rapina, lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale. LEGGI QUI LA NOTIZIA COMPLETA