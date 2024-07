VIDEO - A pochi passi dalla riva danza una Lepre di mare, il curioso incontro a Cattolica

Un incontro insolito, quello avvenuto a Cattolica, proprio di fronte lo stabilimento I Delfini Beach Village. Nelle basse acque cristalline della Regina dell'Adriatico nuotava lentamente un esemplare di Lepre di mare, del genere Aplysia. Mentre veniva ripresa, delle curiose turiste hanno assistito alla scena, non mancando di sottolineare come "è tornata bella l'acqua", in riferimento alla mucillagine dei giorni scorsi.

"È una lumaca di mare, quindi un gasteropode - spiega Tiziana Amore di "Diventa biologo per un giorno", realtà cattolichina che si occupa di progettazione, promozione e realizzazione di laboratori didattici rivolti alle scuole, ma non è dotata di esoscheletro, non ha cioè la conchiglia esterna. Tuttavia ne ha una rudimentale all’interno del corpo che protegge gli organi interni. Il suo modo di nuotare lo rende un animale davvero incredibile: sembra, letteralmente, volare nell' acqua. La Lepre di mare, può raggiungere i 20/30 cm di lunghezza, si nutre principalmente di alghe e vegetazione marina, che riesce a masticare grazie alle potenti mandibole. Passa la maggior parte del tempo attaccata agli scogli per mangiare ma, di tanto in tanto, si concede queste danze davvero belle. Non è assolutamente pericolosa per l' uomo ma se doveste incontrarla non toccatela, perché per paura e difesa potrebbe spruzzarvi dell' inchiostro viola".

Un animale straordinario

"Le lepri di mare - aggiunge Tiziana Amore - hanno un sistema riproduttivo unico. Possono essere ermafrodite (come altri animali marini), cioè con organi riproduttivi sia maschili che femminili nello stesso individuo. Quando sono minacciate utilizzano una sostanza, chiamata opalino, che serve per inibire il funzionamento delle antenne dei predatori, e disattivando i loro sensori chimici, hanno il tempo di scappare. Solo quando sono davvero in pericolo rilasciano una sostanza viola chiamata "ink" per confondere i predatori e fuggire in sicurezza. Possono comunicare tra loro rilasciando sostanze chimiche nell'acqua. Questo meccanismo può essere utilizzato per attrarre un partner sessuale o per allontanare i rivali. Nell’antichità, erano considerate tossiche e mortali. Si pensava, addirittura, che chiunque le toccasse avrebbe perso sia peli che capelli".